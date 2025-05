DWS Group glänzt im Q1 2025: Rekordzuflüsse und starkes Ergebnis!

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA hat im ersten Quartal 2025 ein starkes finanzielles Ergebnis erzielt, das durch hohe Nettomittelzuflüsse und ein gesteigertes Konzernergebnis geprägt ist. Im Vergleich zum Vorquartal stiegen die Erträge um 3 % auf 753 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15 % im Jahresvergleich entspricht. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 10 % auf 284 Millionen Euro, während das Konzernergebnis um 13 % auf 199 Millionen Euro stieg. Die DWS verzeichnete Nettomittelzuflüsse von 11,7 Milliarden Euro im Bereich langfristig verwalteter Vermögen, was die zweitbesten Zuflüsse in der Unternehmensgeschichte darstellt. Inklusive Cash-Produkten und Advisory Services erreichte das Nettomittelaufkommen einen Rekordwert von 19,9 Milliarden Euro.

Die Gesamtkosten wurden leicht auf 469 Millionen Euro gesenkt, was eine Verbesserung der Aufwand-Ertrag-Relation auf 62,2 % zur Folge hatte. Diese Kennzahl zeigt eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Vorquartalen und dem Vorjahr. Das langfristig verwaltete Vermögen betrug 891 Milliarden Euro, was einen leichten Rückgang von 1 % im Vergleich zum Vorquartal darstellt, jedoch im Kontext eines volatilen Marktumfelds als stabil gilt.