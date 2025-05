KlickVentures plant Aktienübernahme: 123fahrschule SE auf Wachstumskurs! Die 123fahrschule SE, ein Unternehmen mit Sitz in Köln, hat am 30. April 2025 bekannt gegeben, dass die KlickVentures GmbH, die Vermögensverwaltungsgesellschaft von Boris Polenske, dem Gründer und Co-CEO der 123fahrschule SE, einen Letter of Intent …