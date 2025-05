The Platform Group AG hebt Umsatzprognosen 2025: Starkes Wachstum erwartet! Die The Platform Group AG hat am 28. April 2025 eine signifikante Erhöhung ihrer Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Diese Anpassung ist das Ergebnis einer positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025, …