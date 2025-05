Goldman Sachs hebt Merck KGaA auf 'Buy': Chancen und Herausforderungen!

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Merck KGaA mit einem Kursziel von 169 Euro auf "Buy" eingestuft. Analyst James Quigley betont, dass europäische Pharmakonzerne, einschließlich Merck, einen signifikanten Anteil ihrer Umsätze in US-Dollar generieren. In Anbetracht der aktuellen Dollar-Schwäche hat Goldman Sachs seine Schätzungen für die Jahre 2025 und 2026 angepasst und sieht einen Korrekturbedarf beim operativen Ergebnis von etwa 4 Prozent für Merck KGaA. Diese Anpassungen erfolgen im Kontext der laufenden Berichtssaison, in der Unternehmen ihre finanziellen Ergebnisse präsentieren.

Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research Merck KGaA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes hebt hervor, dass die kürzlich bestätigte Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Springworks Therapeutics das Pharmageschäft von Merck stärkt und ergänzt. Merck KGaA verfügt zudem über mehr als 15 Milliarden Euro für weitere Akquisitionen, insbesondere im Bereich Life Sciences, was das Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.