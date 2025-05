TAKKT AG: Umsatzrückgang im Q1 2025 – Stabilisierung in Sicht?

Die TAKKT AG hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 251,5 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bereinigt um Wechselkurseffekte und den Verkauf von MyDisplays betrug die organische Wachstumsrate sogar minus 7,6 Prozent, jedoch eine Verbesserung im Vergleich zu minus 11,5 Prozent im vierten Quartal 2024. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zeigt die Gruppe eine Stabilisierung, insbesondere in der europäischen Division Industrial & Packaging (I&P). In den USA konnte die FoodService-Division (FS) eine Verbesserung verzeichnen, während die Office Furniture & Displays (OF&D) Division unter einer zurückhaltenden Nachfrage staatlicher Kunden leidet.

Die Rohertragsmarge sank auf 39,8 Prozent (Vorjahr: 41,2 Prozent), was auf negative Effekte bei Frachtkosten zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge fiel auf 4,9 Prozent (Vorjahr: 7,4 Prozent). TAKKT hat Maßnahmen zur Kostenoptimierung ergriffen, die dazu führten, dass die Marketing- und Personalkosten unter dem Vorjahr lagen. Dennoch verzeichnete das Unternehmen einen negativen Free Cashflow von minus 5,0 Millionen Euro, was auf einen geplanten Vorratsaufbau zur Sicherstellung der Lieferfähigkeit zurückzuführen ist.