DBAG erhöht Aktienanteil auf 5,01 % – Rückkaufprogramm im Fokus!

In der korrigierten Mitteilung wird bekannt gegeben, dass die DBAG am 25. April 2025 eine Schwellenberührung erreicht hat, die nun einen Aktienanteil von 5,01 % an den insgesamt 18.804.992 Stimmrechten des Unternehmens darstellt. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Veröffentlichung dar, in der ein Anteil von 3,0008 % angegeben wurde. Der direkte Aktienbesitz beläuft sich auf 942.137 Aktien, während keine indirekten Anteile über Tochtergesellschaften oder Dritte gemeldet wurden.

Zusätzlich zu dieser Stimmrechtsmitteilung hat die DBAG am 28. April 2025 Informationen zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 22. bis 25. April 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 18.400 Aktien. Diese Käufe wurden im Rahmen eines zuvor angekündigten Rückkaufprogramms getätigt, das am 26. Februar 2025 gestartet wurde. Die einzelnen Kauftransaktionen umfassten 3.738 Aktien am 22. April zu einem Durchschnittspreis von 23,82 Euro, 4.912 Aktien am 23. April zu 24,60 Euro, 4.900 Aktien am 24. April zu 24,90 Euro und 4.850 Aktien am 25. April zu 25,09 Euro. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 3. März 2025 bis zum 25. April 2025 bereits 165.850 Aktien zurückgekauft.

Die DBAG führt den Aktienrückkauf ausschließlich über die Börse durch, und die Transaktionen werden von einem beauftragten Kreditinstitut abgewickelt. Detaillierte Informationen zu den Käufen werden auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Diese Entwicklungen sind Teil der strategischen Maßnahmen der DBAG, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Marktposition des Unternehmens zu stärken. Die Korrektur der Stimmrechtsmitteilung und die Informationen zum Aktienrückkauf unterstreichen die Transparenz und die regulatorischen Verpflichtungen, die das Unternehmen einhält.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 25,35EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.