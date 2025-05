MTU Aero Engines: Umsatzprognose sinkt trotz starkem Quartalsergebnis!

Im ersten Quartal erzielte MTU ein bereinigtes Ergebnis von 300 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 14,3 % entspricht. Der Free Cashflow betrug 150 Millionen Euro. Die Ergebnisse im OEM-Segment beliefen sich auf 176 Millionen Euro, während die zivile Instandhaltung 125 Millionen Euro beisteuerte. Trotz der Anpassung der Umsatzprognose bestätigt das Unternehmen seine Erwartungen für das bereinigte EBIT, den bereinigten Gewinn nach Steuern und den Free Cashflow für das Gesamtjahr 2025.

Die MTU Aero Engines AG hat am 28. April 2025 ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die von den Markterwartungen abweichen. Während der bereinigte Umsatz mit 2,092 Milliarden Euro über den Prognosen liegt, wird die Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der Wechselkursentwicklung angepasst. Der bereinigte Umsatz wird nun auf 8,3 bis 8,5 Milliarden Euro geschätzt, was eine Senkung gegenüber der vorherigen Schätzung von 8,7 bis 8,9 Milliarden Euro darstellt. Diese Anpassung ist auf einen veränderten Dollarkurs von 1,10 US-Dollar pro Euro zurückzuführen, während zuvor ein Kurs von 1,05 US-Dollar pro Euro zugrunde gelegt wurde.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bewertung der globalen Zollsituation, die potenzielle direkte Belastungen im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich mit sich bringen könnte. MTU prüft derzeit Maßnahmen, um diese Belastungen zu minimieren, die jedoch bislang nicht in die Prognose einfließen.

Analysten reagieren unterschiedlich auf die Quartalszahlen. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die MTU-Aktie von 430 auf 400 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie hebt hervor, dass das Unternehmen beim operativen Ergebnis die Erwartungen übertroffen hat. Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen und betont, dass die starken Ergebnisse die Erwartungen übertreffen. Die Auswirkungen der US-Zölle werden als bescheiden eingeschätzt, wobei die indirekten Effekte für die gesamte zivile Luftfahrtbranche ungewiss bleiben.

Die detaillierten Geschäftszahlen werden am 6. Mai 2025 veröffentlicht. MTU Aero Engines AG bleibt ein bedeutender Akteur in der Luftfahrtindustrie, mit einem Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024 und einer globalen Präsenz an 19 Standorten.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 306,6EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.