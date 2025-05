UBS hebt Ziel für Deutsche Bank auf 25 Euro - 'Buy'

toller schrieb 29.04.25, 09:34

Bzgl US Banken: mit einigen werten liegt DB jetzt sogar besser da als die US Banken, bei anderen Werrten noch hinter den US Banken.

Die Bewertung der US-Boys ist allerdings deutlich höher, insofern, ja, hier besteht jetzt Bedarf zum Lückenschluss!



Z.B, die Kernkapitalquote ist bei DB besser als BofA aber noch hinter JPM.