Knorr-Bremse Hauptversammlung: Dividende steigt um 7% – Wichtige Entscheidungen!

Am 30. April 2025 fand die ordentliche Hauptversammlung der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft in München statt, bei der wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 um 7 Prozent auf 1,75 Euro je Aktie zu erhöhen. Dies führt zu einer Gesamtausschüttung von etwa 282 Millionen Euro und reflektiert die starke operative Leistung des Unternehmens, trotz nicht-cashwirksamer Sondereffekte, die den Jahresüberschuss belasteten. Die Ausschüttungsquote wurde auf rund 60 Prozent angehoben, was die langfristige Dividendenpolitik von 40 bis 50 Prozent widerspiegelt.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Hauptversammlung war die Wahl von Stephan Sturm in den Aufsichtsrat. Sturm, der Vorstandsvorsitzender der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung ist, ersetzt Dr. Theodor Weimer, der sein Mandat auf eigenen Wunsch niedergelegt hat. Mit Sturm und Julia Thiele-Schürhoff sind nun zwei der zwölf Aufsichtsratssitze durch Vertreter der Familienstiftung besetzt.