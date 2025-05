Neue Investoren-Strategie: Shelly Group stärkt Transparenz und Dialog!

Der neue Investors Report wird auf Basis internationaler Berichtstandards erstellt und bietet eine detaillierte Analyse der Geschäftsentwicklung sowie eine Prognose unter Berücksichtigung gesamt- und branchenwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Der Bericht stellt den testierten IFRS-Abschluss in Euro dar, was die Vergleichbarkeit der Finanzkennzahlen verbessert. Bisher mussten Investoren die Finanzdaten, die in bulgarischer Währung (BGN) veröffentlicht wurden, eigenständig umrechnen, was die Analyse erschwerte. Die Umstellung auf Euro soll diesen Aufwand reduzieren und die Zugänglichkeit der Informationen erhöhen.

Die Shelly Group SE, ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat ihre Kapitalmarktaktivitäten durch die Einführung eines regelmäßigen Investors Reports und die Organisation eines exklusiven Corporate Field Trips in Sofia weiter ausgebaut. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Transparenz und den Dialog mit bestehenden sowie potenziellen Investoren zu stärken und die Sichtbarkeit des Unternehmens auf den internationalen Kapitalmärkten zu erhöhen.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group, betont, dass der Investors Report nicht nur regulatorischen Anforderungen gerecht werden soll, sondern auch echte Einblicke in die Unternehmensstrategie und das operative Handeln bieten möchte. Dimitar Dimitrov, Co-CEO und Mitgründer, ergänzt, dass die internationale Ausrichtung der Kommunikation mit der globalen Erfolgsbilanz der Technologie des Unternehmens übereinstimmt. Der Field Trip, der am 22. und 23. Mai 2025 stattfinden wird, bietet Investoren, Analysten und Finanzjournalisten die Möglichkeit, die Innovationskultur und die Arbeitsweise der Shelly Group vor Ort kennenzulernen. Die Teilnehmer werden Einblicke in die Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung sowie die Logistik des Unternehmens erhalten.

Die Shelly Group SE wurde in Bulgarien gegründet und hat sich mit einem Team junger Entwickler auf die Herstellung wettbewerbsfähiger IoT-Produkte spezialisiert. Das Unternehmen ist in über 100 Märkten aktiv und hat Niederlassungen in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Slowenien, China und die USA. Die Initiativen zur Kapitalmarktkommunikation sind Teil einer langfristigen Strategie, die darauf abzielt, die Position der Shelly Group auf den internationalen Märkten zu stärken und das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,45EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.