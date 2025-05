Siemens Healthineers: Finanzbericht und Aktienrückkäufe im Fokus!

Die Siemens Healthineers AG hat in einer aktuellen Vorabbekanntmachung die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte angekündigt. Gemäß den Vorschriften der §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 7. Mai 2025 veröffentlicht. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Interessierte können die Dokumente auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren einsehen.

Zusätzlich hat die Siemens Healthineers AG am 28. April 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über den Rückkauf eigener Aktien enthält. Im Zeitraum vom 21. bis 27. April 2025 wurden insgesamt 207.975 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben. Dieses Programm wurde am 19. März 2025 angekündigt und soll dazu dienen, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die Aktien wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) erworben, wobei die einzelnen Transaktionen detailliert auf der Unternehmenswebsite dokumentiert sind.