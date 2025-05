Deutsche Börse: Rückgang nach Quartalszahlen – Analysten bleiben optimistisch! Die Aktien der Deutschen Börse haben am Dienstag einen Rückgang von ihrem Rekordniveau verzeichnet. Die am Montag veröffentlichten Quartalszahlen für das erste Quartal wurden als solide, jedoch nicht so positiv wie erwartet eingestuft. Analysten von …