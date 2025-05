SoftwareONE über 80% Annahmequote: Crayon-Übernahme auf der Zielgeraden!

Das Angebot umfasst einen Kaufpreis von 69 NOK in bar sowie 0,8233 neue SoftwareONE-Aktien pro Crayon-Aktie. Bis zum Stichtag am 29. April 2025 wurden insgesamt 75.022.867 Aktien, was etwa 83,8 % des gesamten Aktienkapitals von Crayon entspricht, angedient. Die letzte Verlängerung der Angebotsfrist soll sicherstellen, dass alle Aktionäre die Möglichkeit haben, an dem Angebot teilzunehmen.

SoftwareONE Holding AG hat am 29. April 2025 bekannt gegeben, dass das freiwillige Übernahmeangebot für die Crayon Holding AS eine Annahmequote von über 80 % erreicht hat. Dies ermöglicht dem Unternehmen, die Mindestannahmeschwelle von 90 % aufzuheben und die Angebotsfrist bis zum 6. Mai 2025 zu verlängern. CEO Raphael Erb äußerte sich positiv über den Verlauf des Angebots und betonte die Vorteile des Zusammenschlusses für alle Beteiligten. Auch Melissa Mulholland, CEO von Crayon, zeigte sich erfreut über die Unterstützung der Aktionäre und die gemeinsamen Wachstumschancen.

Die regulatorischen Genehmigungen für die Transaktion wurden bereits in Deutschland, Österreich, der Türkei sowie in Großbritannien und Slowenien erteilt. Der Vollzug der Transaktion ist jedoch weiterhin von der Erfüllung weiterer Bedingungen abhängig. Die ordentliche Generalversammlung von SoftwareONE ist für den 16. Mai 2025 angesetzt, während der Abschluss der Transaktion für Juni 2025 geplant ist, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

SoftwareONE, mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen und beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern. Crayon, mit Sitz in Oslo, Norwegen, ist in 45 Ländern aktiv und bietet Dienstleistungen in den Bereichen strategische Softwarebeschaffung und IT-Optimierung an. Die Fusion beider Unternehmen zielt darauf ab, die komplementären Fähigkeiten und Kulturen zu vereinen und ein profitables Wachstum zu fördern.

Die Berater für SoftwareONE sind Jefferies als Finanzberater und Walder Wyss als Rechtsberater, während Crayon von ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey unterstützt wird. Die Veröffentlichung der aktuellen Annahmequote erfolgt am 30. April 2025.

Die SoftwareONE Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 6,147EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.