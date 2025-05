Schweizer Electronic AG: Rekordumsatz 2024 trotz Herausforderungen!

Die Schweizer Electronic AG hat am 28. April 2025 ihre Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und einen Ausblick auf 2025 gegeben. Der Umsatz des Unternehmens stieg auf 144,5 Millionen Euro, was den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte darstellt, im Vergleich zu 139,4 Millionen Euro im Vorjahr. Besonders positiv entwickelte sich der Umsatz mit Automobilkunden, der um 18,7 Prozent auf 117,4 Millionen Euro zulegte, unterstützt durch den erfolgreichen Serienstart der Chip-Embedding-Technologie in Zusammenarbeit mit Infineon Technologies. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz mit Non-Mobility-Kunden um 33,0 Prozent, was auf eine allgemeine konjunkturelle Eintrübung und nachlassende Exportaktivitäten in Deutschland hinweist.

Der Umsatzanteil der Handelsware stieg auf 47,2 Prozent, während die Eigenproduktion um 18,6 Prozent auf 76,3 Millionen Euro zurückging. Der Auftragsbestand belief sich zum Jahresende auf 220,4 Millionen Euro. Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete das Unternehmen ein negatives EBITDA von -0,3 Millionen Euro, was auf einen ungünstigen Produktmix und eine reduzierte Auslastung am deutschen Standort zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalquote sank auf 21,1 Prozent, während die liquiden Mittel auf 8,2 Millionen Euro anstiegen.