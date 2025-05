Bundesanleihen im Aufwind: Verbraucheroptimismus trotz Handelskonflikten!

Die Dekabank äußerte, dass der Handel nervös bleibt, insbesondere mit dem bevorstehenden Start der neuen deutschen Regierung. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte sich zunehmend auf die Umsetzung der schuldenfinanzierten fiskalpolitischen Ziele richten. Am Nachmittag wurden zudem wichtige Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA erwartet, die aufgrund der jüngsten Zollentwicklungen besondere Beachtung fanden.

Am Dienstag verzeichneten die Kurse deutscher Bundesanleihen einen leichten Anstieg. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 131,34 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,56 Prozent lag. Der Markt zeigte sich jedoch insgesamt impulsarm. Die Verbraucher in Deutschland zeigten sich optimistischer als erwartet, trotz der vorhergesagten Eintrübung des GfK-Konsumklimas. Rolf Bürkl, Konsumexperte des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen, stellte fest, dass die Neuausrichtung der US-Handelspolitik, die mit hohen Zollerhöhungen einherging, die deutsche Verbraucherstimmung bislang nicht nachhaltig beeinträchtigt hat.

Am Montag hingegen gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,32 Prozent auf 131,16 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 2,51 Prozent stieg. Die gestiegene Risikobereitschaft auf den Finanzmärkten führte zu einer Dämpfung der Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen. Analysten wiesen darauf hin, dass die Nachrichtenlage zur US-Zollpolitik sich etwas verbessert hatte, jedoch das Handelsduell zwischen den USA und China weiterhin angespannt bleibt.

Am Mittwoch setzten die Kurse den Aufwärtstrend fort, der Euro-Bund-Future stieg um 0,36 Prozent auf 131,87 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 2,44 Prozent. Trotz der Veröffentlichung von Wachstums- und Inflationsdaten aus der Eurozone blieben die Kursbewegungen moderat. In Deutschland fiel die Inflationsrate auf den niedrigsten Stand seit Oktober, was auf günstigere Energiepreise zurückzuführen ist. Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone wuchs im ersten Quartal um 0,4 Prozent, was die Erwartungen übertraf, während die deutsche Wirtschaft nur um 0,2 Prozent zulegte. Volkswirte forderten einen wirtschaftspolitischen Neustart, um die Standortqualität zu verbessern. Die US-Wirtschaft hingegen verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des BIP, was den Anleihemarkt kaum beeinflusste.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 131,9EUR auf Eurex (30. April 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.