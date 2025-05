Apple plant iPhone-Produktion in den USA: Roboter sollen die Zukunft sein!

Apple steht laut US-Handelsminister Howard Lutnick kurz davor, die iPhone-Produktion in die USA zu verlagern, abhängig von der Entwicklung präziser Roboter-Arme. In einem Interview mit CNBC erklärte Lutnick, dass Konzernchef Tim Cook ihm versichert habe, dass Apple nicht mehr so viele Mitarbeiter im Ausland beschäftigen wolle. Der Schlüssel zur US-Produktion liege in der Automatisierung: Roboterarme müssten in der Lage sein, präzise und in großen Stückzahlen zu arbeiten. Cook habe zugesichert, dass Apple in den USA produzieren werde, sobald diese Technologie verfügbar ist. Amerikanische Arbeiter würden dann die automatisierten Fabriken betreiben, anstatt manuell Schrauben einzudrehen.

Lutnick hatte zuvor betont, dass die massenhafte menschliche Arbeit in der iPhone-Produktion bald der Vergangenheit angehören könnte. Diese Äußerung wurde jedoch von ihm als aus dem Kontext gerissen bezeichnet. Die US-Regierung, unter der Führung von Präsident Donald Trump, hat wiederholt betont, dass eine iPhone-Produktion in den USA sowohl möglich als auch wünschenswert sei. Aktuell werden die meisten iPhones in China gefertigt, obwohl Apple in den letzten Jahren auch die Produktion in Indien und Vietnam ausgeweitet hat. Diese Diversifizierung wurde durch Engpässe während der Corona-Lockdowns in China motiviert, die die Risiken einer zu starken Abhängigkeit von einem einzigen Produktionsstandort verdeutlichten.

Trotz der politischen Bestrebungen, die Produktion zurück in die USA zu holen, stehen die Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Die Lieferketten der großen Elektronikhersteller sind seit Jahrzehnten stark auf Asien ausgerichtet, wo die Arbeitskosten deutlich niedriger sind als in den USA. Analyst Dan Ives von der Investmentfirma Wedbush warnte, dass die Herstellung eines iPhones in einer US-Fabrik, beispielsweise in West Virginia oder New Jersey, die Kosten auf bis zu 3.500 Dollar pro Gerät treiben könnte. Er schätzte, dass eine Verlagerung von nur zehn Prozent der Lieferkette in die USA Apple drei Jahre und 30 Milliarden Dollar kosten würde.

Bislang hat Apple sich nicht zu den laufenden Diskussionen über die mögliche Rückverlagerung der Produktion geäußert. Die Entwicklungen in diesem Bereich bleiben daher abzuwarten, während die Automatisierung und die damit verbundenen Technologien entscheidend für die Zukunft der iPhone-Produktion in den USA sein könnten.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 212,5USD auf Nasdaq (01. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.