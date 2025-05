Airbus: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen – Analysten spalten sich!

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie hebt hervor, dass das erste Quartal des Unternehmens stärker ausgefallen ist als zunächst befürchtet, insbesondere in Bezug auf den Free Cashflow. In einer begleitenden Telefonkonferenz wurden positive Kommentare geäußert, die darauf hinweisen, dass die Zölle bislang keine signifikanten Störungen in der Lieferkette verursacht haben. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass Airbus in der Lage ist, potenzielle Herausforderungen zu bewältigen und seine finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten.

Im Gegensatz dazu hat die kanadische Bank RBC Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro eingestuft. Analyst Ken Herbert berichtet, dass der Flugzeugbauer im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) die Erwartungen übertroffen hat. Dies zeigt, dass Airbus in der aktuellen Marktsituation gut positioniert ist und in der Lage ist, seine Geschäftszahlen zu verbessern. Herbert betont, dass der Fokus des Unternehmens nun auf den US-Zöllen und der Integration der übernommenen Teile von Spirit Aerosystems liegt, was für die zukünftige Entwicklung von Airbus von Bedeutung sein könnte.

Die unterschiedlichen Einschätzungen der beiden Analysehäuser spiegeln die Unsicherheiten und Chancen wider, die Airbus derzeit gegenübersteht. Während Jefferies eine vorsichtige Haltung einnimmt und auf die Stabilität des Free Cashflows hinweist, zeigt RBC Optimismus über die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie Airbus mit den Herausforderungen der globalen Lieferketten und den potenziellen Auswirkungen von Zöllen umgeht.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Airbus trotz der Herausforderungen, die durch externe Faktoren wie Zölle und Lieferkettenprobleme entstehen können, eine positive Entwicklung im ersten Quartal verzeichnen konnte. Die unterschiedlichen Bewertungen der Analysten verdeutlichen die Komplexität der aktuellen Marktlage und die Notwendigkeit für Airbus, strategisch zu handeln, um weiterhin erfolgreich zu sein.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 150,2EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.