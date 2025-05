Meta Wolf AG: Finanzbericht 2024 – Herausforderungen und Chancen im Blick! Die Meta Wolf AG hat in einer Vorabbekanntmachung die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 angekündigt. Der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht werden am 30. April 2025 in deutscher Sprache auf der …