EU genehmigt 321 Millionen Euro für Condor: Was bedeutet das für Ryanair?

Die EU-Kommission hat die deutsche Staatshilfe in Höhe von 321,2 Millionen Euro für den Ferienflieger Condor erneut genehmigt. Diese Entscheidung folgt auf ein Gerichtsurteil, das eine frühere Genehmigung für nichtig erklärt hatte. Die Kommission stellte fest, dass Deutschland nun ausreichend an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt werde, was eine zentrale Anforderung für die Genehmigung von Staatshilfen darstellt. Das Gericht der Europäischen Union hatte im vergangenen Jahr kritisiert, dass die Gewinnbeteiligung in der ursprünglichen Genehmigung nicht ausreichend geprüft worden war.

Die EU-Kommission, die als oberste Wettbewerbsbehörde fungiert, achtet darauf, dass Unternehmen durch staatliche Unterstützung keine unfairen Vorteile erhalten. Die ursprüngliche Genehmigung für die Staatshilfe wurde bereits 2021 erteilt, jedoch hatte die irische Fluggesellschaft Ryanair dagegen vor dem Gericht der EU geklagt. In der aktuellen Prüfung hat die Kommission festgestellt, dass Condor umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen ergriffen hat, um die langfristige Rentabilität des Unternehmens sicherzustellen. Zudem tragen Condor und sein neuer Investor erheblich zu den Umstrukturierungskosten bei.