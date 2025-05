Neue Ministerin Reiche: Schlüsselrolle für Deutschlands Energiewende!

Die deutsche Wirtschaft steht vor erheblichen Herausforderungen, während die Energiewende entscheidende Weichenstellungen erfordert. Katherina Reiche, die designierte Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, wird die Nachfolge von Robert Habeck antreten. Wirtschaftsverbände setzen große Hoffnungen in die CDU-Politikerin, die als erfahrene Energiemanagerin gilt und über umfangreiche Netzwerke in Politik und Wirtschaft verfügt. Ihre Aufgabe wird jedoch erschwert, da das Ministerium Kompetenzen im Bereich Klimaschutz an das Umweltministerium abgeben muss.

Reiche wird als potenzielle Erbin des ordnungspolitischen Erbes von Ludwig Erhard betrachtet, dem legendären Wirtschaftsminister der Nachkriegszeit. In ihrem Umfeld wird betont, dass sie die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft gestalten soll. Dies wird als notwendig erachtet, um die gegenwärtige Krise zu bewältigen, die durch hohe Energiepreise, eine hohe Steuer- und Abgabenlast sowie Bürokratie geprägt ist. Die geschäftsführende Bundesregierung erwartet für 2025 das dritte Jahr in Folge ohne Wachstum.