Mayr-Melnhof Karton AG: Starkes Q1 2025 trotz herausforderndem Markt!

Die Mayr-Melnhof Karton AG hat am 29. April 2025 die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die einen deutlichen Anstieg der finanziellen Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Die konsolidierten Umsatzerlöse betrugen 1.042,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1,7 % gegenüber 1.025,0 Millionen Euro im ersten Quartal 2024 entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg um 26,2 % auf 119,3 Millionen Euro, während das bereinigte betriebliche Ergebnis um 53,7 % auf 61,0 Millionen Euro anstieg. Die bereinigte Operating Margin verbesserte sich von 3,9 % auf 5,8 %.

Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich signifikant von 18,0 Millionen Euro auf 31,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 76,4 % entspricht. Der Periodenüberschuss stieg um 94,1 % auf 21,1 Millionen Euro, was einem Gewinn je Aktie von 1,04 Euro entspricht, fast doppelt so viel wie im Vorjahr (0,52 Euro). Der Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit war jedoch negativ und betrug -128,2 Millionen Euro, was auf erhöhte Investitionen und Veränderungen im Working Capital zurückzuführen ist.

Für die Zukunft zeigt sich die MM Gruppe vorsichtig optimistisch, erwartet jedoch weiterhin eine herausfordernde Marktlage aufgrund der schwachen gesamtwirtschaftlichen Situation. Oswald betonte die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit durch Kostensenkungen und Innovationsführerschaft zu stärken. Die umfassenden Effizienzsteigerungsprogramme sind auf Kurs, um Stabilität in einem schwierigen Umfeld zu gewährleisten. Zudem wird der Abschluss des Verkaufs der TANN Gruppe im ersten Halbjahr 2025 erwartet.

Insgesamt zeigt die MM Gruppe eine positive Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld, bleibt jedoch vorsichtig und fokussiert auf langfristige Effizienz und Innovationskraft. Der nächste Bericht über die Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2025 ist für den 21. August 2025 geplant.

Die Mayr-Melnhof Karton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 81,75EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.