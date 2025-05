AstraZeneca: Umsatzsprung trotz drohender Millionenstrafe in China!

AstraZeneca hat im ersten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von sieben Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar (ca. 11,9 Milliarden Euro) erzielt, was auf eine starke Nachfrage nach Krebsmedikamenten und biotechnologisch hergestellten Arzneien zurückzuführen ist. Konzernchef Pascal Soriot betonte, dass das Unternehmen sich in einer besonders starken Phase befindet, unterstützt durch eine vielversprechende Medikamentenpipeline. Trotz ungünstiger Währungseffekte, die das Wachstum etwas bremsten, hätte das Plus bei konstanten Wechselkursen zehn Prozent betragen. Während die Erlöse hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben, übertraf das bereinigte Ergebnis je Aktie mit 2,49 Dollar die Prognosen und stieg um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 2,9 Milliarden Dollar, nach 2,2 Milliarden im Vorjahr.

Allerdings wird der positive Geschäftsausblick durch eine drohende Millionenstrafe in China überschattet. AstraZeneca sieht sich mit einem Gutachten der Zollbehörde von Shenzhen konfrontiert, das mutmaßlich nicht gezahlte Einfuhrsteuern in Höhe von 1,6 Millionen Dollar betrifft, die im Zusammenhang mit dem Brustkrebsmittel Enhertu stehen. Sollte das Unternehmen belangt werden, könnte die Strafe bis zu fünfmal so hoch ausfallen. Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem AstraZeneca bereits mit Herausforderungen auf dem chinesischen Markt kämpft, insbesondere nach der Verhaftung des China-Chefs wegen Betrugsvorwürfen im vergangenen Jahr.

Zusätzlich kündigte AstraZeneca den Stopp einer fortgeschrittenen Studie mit dem Prostatakrebsmittel Truqap an, da eine unabhängige Expertenkommission zu dem Schluss kam, dass die Studienziele voraussichtlich nicht erreicht werden könnten. Diese Nachricht führte zu einem Rückgang der Aktienkurse um bis zu fünf Prozent, bevor sich die Verluste auf etwa ein Prozent reduzierten.

In den USA, dem wichtigsten Markt für AstraZeneca mit einem Anteil von 42 Prozent am Gesamtumsatz, stiegen die Erlöse im ersten Quartal um zehn Prozent. Soriot bekräftigte das Engagement des Unternehmens für Investitionen in den US-Markt, trotz der anhaltenden Diskussionen über mögliche höhere Zölle auf Pharmaimporte, die von der US-Regierung angedroht wurden. AstraZeneca bleibt optimistisch und plant, seine Marktposition weiter auszubauen.

