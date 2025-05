UBS: Gewinne sinken, aber Optimismus trotz Herausforderungen bleibt!

Trotz der gesunkenen Gewinne konnte die UBS im Bereich der globalen Vermögensverwaltung einen Nettoneugeldzufluss von 32 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Insgesamt verwaltete die Bank bis Ende März Vermögen in Höhe von 6,15 Billionen US-Dollar. Während die Vermögensverwaltung und die Investmentbank im ersten Quartal besser abschnitten, litt das Geschäft in der Schweiz unter sinkenden Zinserträgen.

Die UBS hat im ersten Quartal 2025 einen Rückgang ihrer Gewinne im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, jedoch fiel dieser geringer aus als von Analysten erwartet. Die Bank meldete einen Vorsteuergewinn von 2,13 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 10 Prozent entspricht. Bereinigt betrug der Rückgang nur 1,2 Prozent. Der Reingewinn belief sich auf 1,69 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,6 Prozent entspricht. Die Erträge der Bank sanken um 1,4 Prozent auf 12,56 Milliarden US-Dollar, während die Aufwendungen mit 10,32 Milliarden US-Dollar stabil blieben. Dies führte zu einem Anstieg des Kosten-Ertrags-Verhältnisses auf 82,2 Prozent, verglichen mit 80,5 Prozent im Vorjahr.

UBS-Chef Sergio Ermotti äußerte sich optimistisch über die Fortschritte bei der Integration der 2023 übernommenen Credit Suisse. Die Bank hat seit Beginn der Restrukturierung Kosteneinsparungen von insgesamt 8,4 Milliarden US-Dollar erzielt und plant, bis 2026 die jährlichen Kosten um rund 13 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2022 zu senken. Ermotti wies jedoch auf die erhöhten Unsicherheiten hin, die durch weltweite Zolländerungen und das Risiko einer Eskalation geopolitischer Spannungen verursacht werden.

Die UBS zeigt sich in Bezug auf die zukünftige Marktentwicklung zurückhaltend. Die ersten Wochen im April waren von erheblicher Volatilität geprägt, und die Bank erwartet, dass die Märkte weiterhin empfindlich auf neue Entwicklungen reagieren werden. Ermotti betonte, dass die UBS in der Vergangenheit auch in schwierigen Marktbedingungen erfolgreich war und dass die eingeleiteten Kostensenkungen positive Auswirkungen auf die Ergebnisse haben.

Analysten der kanadischen Bank RBC bewerten die UBS weiterhin positiv und haben die Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen, obwohl die Unsicherheit über regulatorische Anforderungen als potenzielles Risiko bleibt.

