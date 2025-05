Hapag-Lloyd: Rekordzahlen im Q1 2025 trotz geopolitischer Unsicherheiten!

Trotz dieser positiven Entwicklung äußerte Unternehmenschef Rolf Habben Jansen Bedenken hinsichtlich der Unsicherheiten im Marktumfeld, insbesondere in Bezug auf geopolitische Faktoren. Er erwartet daher ein rückläufiges Jahresergebnis für 2025, mit einer EBIT-Prognose zwischen null und 1,5 Milliarden Euro. Hapag-Lloyd verwies auf die volatile Marktsituation, die durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte beeinflusst wird.

Die Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Quartal 2025 einen signifikanten Anstieg bei den Transportzahlen und den Einnahmen verzeichnet. Laut den vorläufigen Geschäftszahlen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, transportierte das Unternehmen von Januar bis März 300.000 Standardcontainer mehr als im Vorjahresquartal, was zu einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro führte – ein Anstieg um knapp 20 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um etwa 25 Prozent auf 500 Millionen Euro. Die durchschnittliche Frachtrate pro Container betrug 1.480 US-Dollar, was 121 US-Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum entspricht.

Auf der Hauptversammlung, die ebenfalls am Mittwoch stattfand, beschlossen die Aktionäre eine Dividende von 8,20 Euro je Aktie für das Jahr 2024, was im Vergleich zu 9,25 Euro je Aktie für 2023 einen Rückgang darstellt. Jansen betonte, dass trotz der Herausforderungen das Unternehmen im Jahr 2024 ein starkes operatives Ergebnis erzielt habe, das drittbeste in der Unternehmensgeschichte.

Hapag-Lloyd betreibt eine Flotte von 299 Containerschiffen und hat eine Gesamttransportkapazität von 2,3 Millionen TEU. Das Unternehmen ist in über 600 Häfen weltweit aktiv und beschäftigt rund 16.900 Mitarbeiter. Neben dem Kerngeschäft der Linienschifffahrt ist Hapag-Lloyd auch an 21 Hafenterminals beteiligt, was die logistische Infrastruktur des Unternehmens stärkt.

Die positive Entwicklung der Transportzahlen und Frachtraten zeigt, dass Hapag-Lloyd gut in das Jahr 2025 gestartet ist, jedoch bleibt die Unsicherheit im Markt eine Herausforderung. Das Unternehmen plant, seine Strategie bis 2030 konsequent umzusetzen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und die Effizienz zu steigern.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 138,2EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2025, 21:36 Uhr) gehandelt.