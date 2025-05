Neue Prognose 2025: Northern Data AG setzt auf KI und GPU-Technologie!

Die neue Umsatzprognose für 2025 liegt zwischen 240 Millionen und 320 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA zwischen 80 Millionen und 130 Millionen Euro erwartet wird. Für den Cloud-Bereich Taiga wird ein Umsatz zwischen 150 Millionen und 210 Millionen Euro prognostiziert. Diese Zahlen basieren auf der Annahme, dass eine höhere Auslastung der GPUs zu einem Anstieg des Umsatzes im Laufe des Jahres führen wird, was zu einem hochgerechneten Jahresumsatz (ARR) von 300 Millionen bis 350 Millionen Euro bis Ende 2025 führen könnte.

Die Northern Data AG hat am 30. April 2025 eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und eine neue Berechnungsmethodik vorgestellt. Diese Anpassungen sind das Ergebnis von drei wesentlichen Faktoren: einer verbesserten Methodik zur Prognoseerstellung, der Berücksichtigung von Technologie-Upgrades, die die Verfügbarkeit von GPUs betreffen, sowie der Anpassung an die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Die neue Berechnungsmethodik basiert auf einem Bottom-up-Modell, das die bestehende GPU-Infrastruktur der Northern Data Group berücksichtigt und die erwarteten Abschlüsse mit Kunden in verschiedenen Phasen, wie Onboarding und Proof-of-Concept, einbezieht. Zukünftige wachstumsorientierte Investitionen werden in dieser Methodik nicht berücksichtigt, was eine realistischere Einschätzung der aktuellen Marktbedingungen ermöglicht.

Zusätzlich zu den Prognoseanpassungen hat die Northern Data Group auch Fortschritte bei ihren Technologie-Upgrades gemeldet. Der Cloud-Bereich Taiga hat seine Bare-Metal-GPUs vollständig in Betrieb genommen und plant, einen softwaredefinierten, On-Demand-Zugriff auf diese Ressourcen zu ermöglichen. Diese Maßnahmen sollen die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, bestehende Kunden zu bedienen und neue Kunden zu gewinnen, insbesondere im Bereich der KI-Anwendungen.

Im Bereich der Rechenzentren wird der Bau eines neuen 120-MW-Rechenzentrums in Georgia wie geplant vorangetrieben, mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2026. Das Rechenzentrum in Pittsburgh wird voraussichtlich im Juni 2025 in Betrieb genommen.

Die Northern Data AG betont, dass die aktualisierte Prognose und die neue Berechnungsmethodik eine verbesserte Kommunikation mit Investoren ermöglichen und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen sollen. Die Gruppe bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen und der Marktchancen im Bereich KI und HPC.

Die Northern Data Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 25,42EUR auf Tradegate (30. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.