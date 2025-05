Mustang Energy: Fünf neue Uranprojekte in Saskatchewans Hotspot! Mustang Energy Corp. hat am 29. April 2025 die erfolgreiche Absteckung von fünf neuen Uranmineral-Claims in Nord-Saskatchewan bekannt gegeben. Diese Erweiterung des Unternehmensportfolios bringt die Gesamtfläche auf 92.211 Hektar, verteilt auf 14 …