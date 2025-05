Leclanché verlängert Frist für Geschäftsbericht: Finanzzahlen und Partnerschaft

Leclanché SA, ein führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen, hat am 29. April 2025 eine Verlängerung der Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 bis zum 31. Mai 2025 bekannt gegeben. Diese Entscheidung wurde von der SIX Exchange Regulation AG genehmigt, nachdem das Unternehmen auf mehrere Hindernisse gestoßen war, darunter die verspätete Umwandlung von Schulden in Eigenkapital und die laufenden Bemühungen um Überbrückungsfinanzierung. Diese Faktoren haben die Fertigstellung des konsolidierten Abschlusses und der Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften verzögert.

Der ungeprüfte Nettoverlust für das Jahr 2024 betrug 67,0 Millionen CHF, was eine Verbesserung von fast 5 % im Vergleich zu 70,5 Millionen CHF im Jahr 2023 darstellt. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf die Auflösung von Rückstellungen für Verluste bei Projekten zurückzuführen, die 2024 eingestellt wurden. Die Bilanzsumme blieb mit 108,8 Millionen CHF stabil, was die finanzielle Disziplin des Unternehmens unterstreicht.

Zusätzlich hat Leclanché am 30. April 2025 eine Absichtserklärung mit Beyonder AS unterzeichnet, um eine Zusammenarbeit bei der Großproduktion von Batterien in Deutschland zu prüfen. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die Zellchemie von Beyonder in der hochmodernen Anlage von Leclanché in Willstätt zu produzieren. Beide Unternehmen wollen Synergien in der Nutzung von Produktionskapazitäten und der Entwicklung nachhaltiger Energiespeicherlösungen schaffen.

Die Zusammenarbeit wird als wichtiger Schritt angesehen, um die Produktionskapazitäten in Europa zu nutzen und die Marktpräsenz beider Unternehmen zu erweitern. Leclanché und Beyonder setzen auf nachhaltige Materialien und Prozesse, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und die globalen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

