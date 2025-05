ALBIS Leasing AG: 32% Gewinnsprung und attraktive Dividende für Aktionäre!

Aufgrund des erfreulichen Ergebnisses plant der Vorstand, der Hauptversammlung am 2. Juli 2025 eine Dividende von 0,09 Euro je Aktie vorzuschlagen, was eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr (0,08 Euro) darstellt. Die Dividendenrendite auf Basis des Jahresendkurses 2024 beträgt somit 3,3 Prozent. Diese Ausschüttung steht im Einklang mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, eine kontinuierliche Dividende von bis zu 0,10 Euro je Aktie anzustreben. Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, betont, dass die starke Ergebnisentwicklung es ermögliche, den Aktionären eine attraktive Dividende anzubieten und sie am Geschäftserfolg teilhaben zu lassen.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet ALBIS trotz herausfordernder politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein Neugeschäft auf Vorjahresniveau zwischen 95,0 und 102,5 Millionen Euro sowie ein stabiles Konzernergebnis vor Steuern zwischen 4,5 und 5,75 Millionen Euro. Lerchl äußert sich optimistisch über die Risikolage im Portfolio und rechnet mit einem erneut starken Ergebnis.

Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2024 wird am 15. Mai 2025 veröffentlicht und steht auf der Unternehmenswebsite zum Download bereit. Die ALBIS Leasing AG, seit über 35 Jahren im Leasingmarkt tätig, ist banken- und herstellerunabhängig und bietet Finanzierungslösungen für Kleinunternehmer und Mittelständler in Deutschland an. Mit rund 100 Mitarbeitern unterstützt das Unternehmen verschiedene Branchen bei Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen und hat zahlreiche Innovationen in der Branche eingeführt, darunter ein digitales Leasingportal.

Die ALBIS Leasing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 2,70EUR auf Tradegate (30. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.