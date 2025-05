BlackRock erhöht Beteiligung an Wienerberger AG: Was bedeutet das für Investoren?

Die Mitteilung informiert darüber, dass BlackRock, Inc., mit Sitz in Wilmington, USA, am 25. April 2025 eine Schwelle von 4 % der Stimmrechte an der Wienerberger AG überschritt. Zum Zeitpunkt der Schwellenberührung hielt BlackRock insgesamt 4,02 % der Stimmrechte, bestehend aus 3,99 % direkt gehaltenen Aktien und 0,02 % durch Finanzinstrumente. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Meldung dar, in der BlackRock 4,00 % der Stimmrechte hielt.

Am 29. April 2025 veröffentlichte die Wienerberger AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die sich auf die Beteiligung von BlackRock, Inc. bezieht. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Offenlegung von Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen und dient der europaweiten Verbreitung.

Die Wienerberger AG, ein führendes Unternehmen in der Baustoffindustrie, hat insgesamt 109.497.697 Stimmrechte. Die Offenlegungspflicht von BlackRock ergab sich, da die gehaltenen Stimmrechte die 4 %-Marke überschritten. Dies ist von Bedeutung, da gemäß § 137 BörseG 2018 das Ruhen der Stimmrechte zu beachten ist, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

In der Mitteilung wird auch die Struktur der kontrollierenden Unternehmen von BlackRock aufgeführt. Die gesamte Kette der kontrollierten Unternehmen, die Stimmrechte und Finanzinstrumente halten, wird detailliert dargestellt. BlackRock, Inc. kontrolliert mehrere Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Ländern tätig sind und ebenfalls Anteile an der Wienerberger AG halten.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung, dass BlackRock, Inc. seine Beteiligung an der Wienerberger AG ausgebaut hat, was auf ein wachsendes Interesse an dem Unternehmen hindeutet. Die Offenlegung dieser Informationen ist wichtig für die Transparenz an den Finanzmärkten und ermöglicht es anderen Investoren, die Entwicklungen in Bezug auf die Eigentümerstruktur der Wienerberger AG nachzuvollziehen. Die Mitteilung unterstreicht die regulatorischen Anforderungen zur Offenlegung von Beteiligungen und die Bedeutung der Einhaltung dieser Vorschriften für die Marktintegrität.

Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 31,02EUR auf Tradegate (30. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.