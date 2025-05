Your Family Entertainment AG: Kapitalerhöhung gescheitert – Was nun?

Zusätzlich veröffentlichte die Gesellschaft am 30. April 2025 ihr Jahresergebnis für 2024. Die Umsatzerlöse aus dem Lizenzgeschäft beliefen sich auf 2.660 Tausend Euro, was einem Rückgang von etwa 6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Jahresfehlbetrag betrug 1.794 Tausend Euro, was nahezu auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Das EBITDA verbesserte sich leicht auf -876 Tausend Euro im Vergleich zu -943 Tausend Euro im Vorjahr. Diese Ergebnisse spiegeln eine Stabilität auf Vorjahresniveau wider, trotz der Herausforderungen im Markt.

Die Your Family Entertainment AG hat am 29. April 2025 in einer Ad-hoc-Mitteilung die Beendigung einer geplanten Kapitalerhöhung bekannt gegeben, die ursprünglich für den 29. November 2024 angekündigt wurde. Diese Kapitalerhöhung sollte bis zu 10 % des Grundkapitals umfassen und war unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre vorgesehen. Der Investor, Ascent Capital, hatte sich bereit erklärt, die neuen Aktien zu zeichnen, jedoch versäumte er es, die erforderlichen Eigenkapitalmittel einzuzahlen. Infolgedessen beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat, die Kapitalerhöhung ohne Einzahlung zu beenden.

Trotz der Beendigung der Kapitalerhöhung hat der Investor signalisiert, dass er an zukünftigen Investitionen interessiert ist, was den Vorstand dazu veranlasst, die Gespräche wieder aufzunehmen. Um die finanzielle Lage der Gesellschaft zu stabilisieren, wurden bereits Maßnahmen ergriffen. So wurde eine Wandelschuldverschreibung mit einem Bruttoemissionserlös von 2,4 Millionen Euro erfolgreich platziert. Zudem erzielte die Your Family Entertainment AG eine Einigung mit ihrem Mehrheitsaktionär, Kartoon Studios, Inc., die eine Darlehensverbindlichkeit von 1,3 Millionen Euro gegen Zahlung von 400.000 US-Dollar erlassen hat. Dieser Betrag kann als Einmalertrag in der Halbjahresbilanz 2025 verbucht werden.

Mit diesen finanziellen Maßnahmen sieht sich die Your Family Entertainment AG in einer zufriedenstellenden Lage, um sich auf die Geschäftsentwicklung und das Wachstum zu konzentrieren. Zu den geplanten Schritten gehören die Reduzierung operativer Kosten, Investitionen in Digitalisierung und neue Inhalte sowie die Erschließung internationaler Märkte, sobald die finanziellen Mittel verfügbar sind. Der Vorstand zeigt sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Die Your Family Entertainment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,68 % und einem Kurs von 1,630EUR auf Xetra (30. April 2025, 17:36 Uhr) gehandelt.