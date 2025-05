GRAMMER Q1 2025: Umsatzrückgang, aber EBIT sprengt alle Erwartungen!

Die GRAMMER Aktiengesellschaft hat am 29. April 2025 ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Konzernumsatz von 487,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders stark betroffen war der Umsatz in der Region AMERICAS, der um 14,9 % auf 86,7 Millionen Euro fiel. In der EMEA-Region sank der Umsatz um 1,5 % auf 285,2 Millionen Euro, während die APAC-Region ein Umsatzwachstum von 4,5 % auf 126,7 Millionen Euro verzeichnete.

Trotz des Umsatzrückgangs konnte GRAMMER die Profitabilität signifikant steigern. Das EBIT stieg um 76,1 % auf 19,2 Millionen Euro, während das um negative Währungseffekte bereinigte operative EBIT bei 23,9 Millionen Euro lag. Die operative EBIT-Rendite verbesserte sich auf 4,9 % im Vergleich zu 1,9 % im Vorjahr. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die Restrukturierungsmaßnahmen des TOP 10 Programms zurückzuführen, die zunehmend Wirkung zeigen. Dazu gehören Anpassungen der Kapazitäten in der EMEA-Region und die Fortführung der organisatorischen Verschlankung.