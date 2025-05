Surteco Group: Umsatzsteigerung trotz schwacher Nachfrage – Jahresbericht 2024

Die SURTECO GROUP SE hat am 29. April 2025 ihren Jahresbericht für 2024 sowie die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 veröffentlicht. Der Konzern verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 856,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung wurde durch die vollständige Konsolidierung der Omnova-Geschäftsbereiche unterstützt, trotz einer weiterhin schwachen Nachfrage in den relevanten Branchen. Das EBITDA stieg um 42 % auf 94,4 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 10 % auf 95,3 Millionen Euro zulegte. Der Konzerngewinn betrug 8,4 Millionen Euro, was eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Verlust von 12,3 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,30 Euro pro Aktie vor, was einer Ausschüttungsquote von etwa 55 % des Konzerngewinns entspricht.

Im ersten Quartal 2025 blieb der Umsatz mit 222,3 Millionen Euro stabil im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA fiel jedoch auf 26,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 3 % entspricht. Der Rückgang des berichteten EBITDA auf 19,5 Millionen Euro ist auf Rückstellungen für Personalmaßnahmen und die Schließung des Geschäfts mit Imprägnierungen zurückzuführen. Dies führte zu einem Konzernverlust von 5,1 Millionen Euro im ersten Quartal 2025, im Vergleich zu einem Gewinn von 6,9 Millionen Euro im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet SURTECO einen Umsatz zwischen 850 und 900 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 85 und 105 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Moyses betonte, dass trotz der anhaltend schwachen Marktnachfrage das Unternehmen seine Ergebnisse verbessern konnte. Die Strategie konzentriert sich auf die Optimierung von Produktionsprozessen und die Erschließung neuer Marktpotenziale durch Produktinnovationen.

Die SURTECO GROUP SE ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Oberflächentechnologie mit einem breiten Produktportfolio, das unter anderem Dekorpapiere, Imprägnate und Kantenbänder umfasst. Der Konzern beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter an 26 Produktionsstandorten weltweit und erzielt 81 % seines Umsatzes im Ausland. Die Aktien des Unternehmens sind im Prime Standard der Frankfurter und Münchner Börse notiert.

Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Tradegate (30. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.