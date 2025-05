issuance.swiss AG: Wichtige Mitteilung zur Herkunft und Finanzberichten

Am 29. April 2025 veröffentlichte die issuance.swiss AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß § 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Mitteilung, die über den EQS News-Service verbreitet wurde, hat das Ziel, Informationen über den Herkunftsstaat des Unternehmens europaweit zu verbreiten. In der Mitteilung wird Deutschland als Herkunftsstaat der issuance.swiss AG bekannt gegeben. Die Veröffentlichung erfolgte um 17:00 Uhr CET/CEST, gefolgt von einer Korrektur um 18:15 Uhr, die die gleiche Information bestätigte.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab die issuance.swiss AG am 28. April 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte bekannt. Diese Berichte werden gemäß den §§ 114, 115 und 117 WpHG veröffentlicht. Der Jahresfinanzbericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 30. Juni 2025 veröffentlicht. Die entsprechenden Dokumente werden auf der Unternehmenswebsite unter https://issuance.swiss/spirit_sery/ zur Verfügung stehen.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilungen verantwortlich ist, bietet einen umfassenden Service für Unternehmen, um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu gewährleisten und die Kommunikation mit Investoren und der Öffentlichkeit zu optimieren. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist ein wichtiger Schritt für die issuance.swiss AG, um Transparenz zu schaffen und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Insgesamt zeigt die Aktivität der issuance.swiss AG, dass das Unternehmen bestrebt ist, den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine klare Kommunikation über seine Herkunft und Finanzberichterstattung zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant in einem dynamischen Marktumfeld, in dem die Einhaltung von Vorschriften und die Informationsverbreitung entscheidend für den Unternehmenserfolg sind.

Figment Ethereum Plus Staking Rewards ETN wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 9,513EUR auf Stuttgart (30. April 2025, 21:56 Uhr) gehandelt.