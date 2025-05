Helvetia Holding AG: Solvenzquote von 288% und neue Dividendenziele!

Die Helvetia Holding AG hat am 30. April 2025 ihre Finanzlage für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und dabei eine hervorragende Solvenzquote von 288 Prozent ausgewiesen. Diese Quote bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil und übertrifft die regulatorischen Anforderungen deutlich. Die positive Entwicklung wird durch eine starke Performance in den Bereichen Eigenkapital und Immobilien unterstützt, während Dividendenauszahlungen und die Rückzahlung einer Hybridanleihe als negative Faktoren zu betrachten sind. Die hohe Solvenz und die ausgewogene Risikoposition der Gruppe stärken die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und die Ertragskraft.

Im Rahmen ihrer neuen Unternehmensstrategie, die auf eine starke Kapitalisierung abzielt, hat Helvetia ambitionierte Dividendenziele für die Jahre 2025 bis 2027 formuliert, mit einem kumulierten Ziel von über 1,2 Milliarden CHF. Die Gruppe setzt weiterhin auf selektives Wachstum in profitablen und kapitaleffizienten Geschäftsfeldern.