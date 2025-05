EuroTeleSites AG: Hauptversammlung 2025 – Wichtige Infos für Aktionäre!

Die EuroTeleSites AG hat die Einberufung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung für den 4. Juni 2025 bekannt gegeben. Die Versammlung findet um 10:00 Uhr MESZ am Unternehmenssitz in Wien statt und wird als Präsenzveranstaltung abgehalten. Aktionär:innen können die Tagesordnungspunkte ab 10:00 Uhr im Livestream verfolgen. Zu den Haupttagesordnungspunkten gehören die Vorlage des Jahresabschlusses 2024, die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers sowie die Festsetzung der Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder.

Die relevanten Unterlagen werden ab dem 14. Mai 2025 auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt. Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionär:innen am 25. Mai 2025 als solche registriert sein und dies durch eine Depotbestätigung nachweisen. Die Frist für die Einreichung der Depotbestätigung endet am 30. Mai 2025. Aktionär:innen haben das Recht, Tagesordnungspunkte zu beantragen und Vorschläge zur Beschlussfassung einzureichen, wobei bestimmte Fristen zu beachten sind.