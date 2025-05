VIENNA INSURANCE GROUP: Jahresfinanzbericht 2025 jetzt verfügbar!

Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hat am 30. April 2025 die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts gemäß § 124 BörseG bekannt gegeben. Der Bericht ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite verfügbar, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Die entsprechenden Links zu den Berichten sind auf der Investor-Relations-Seite der Gruppe zu finden: [Deutsch](https://group.vig/investor-relations/) und [Englisch](https://group.vig/en/investor-relations/).

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass es am selben Tag mehrere Updates bezüglich des Dokumenten-Uploads gab. Eine erste Fehlerkorrektur wurde um 9:18 Uhr veröffentlicht, um ein Problem mit verschachtelten Elementen in der xHTML-Version des Berichts zu beheben. Diese Korrektur betraf ausschließlich technische Aspekte der elektronischen Auszeichnung, ohne dass inhaltliche Änderungen am Bericht vorgenommen wurden. Eine zweite Korrektur folgte später am Tag um 16:08 Uhr, die dasselbe Problem adressierte.