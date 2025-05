LIBERO football finance AG: Verzögerungen bei Finanzberichten 2024 erklärt!

In der Mitteilung wird zudem auf eine Verzögerung bei der Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 hingewiesen. Diese Verzögerung ist auf die Barkapitalerhöhung zurückzuführen, die auf der Hauptversammlung am 2. April 2025 beschlossen wurde und erst Anfang Mai 2025 umgesetzt werden kann. Diese Maßnahme hat direkte Auswirkungen auf den Jahresabschluss, da die Kapitalerhöhung für die ordnungsgemäße Erstellung der Finanzberichte notwendig ist.

Die LIBERO football finance AG hat am 30. April 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 herausgegeben. Der Jahresfinanzbericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 30. Juni 2025 veröffentlicht. Die Berichte sind auf der Unternehmenswebsite unter www.libero-football-finance.com zugänglich.

Ein weiterer Faktor, der die Veröffentlichung des Jahresabschlusses beeinflusst, ist ein noch schwebendes Klageverfahren im Zusammenhang mit der Barcelona/Bridgeburg-Transaktion, das einen Streitwert von rund 15 Millionen Euro umfasst. Die LIBERO football finance AG hat bereits über diese rechtlichen Auseinandersetzungen berichtet, die noch nicht abgeschlossen sind. Der Vorstand des Unternehmens zeigt sich jedoch optimistisch, dass eine Lösung mit dem FC Barcelona, der derzeit sportlich sehr erfolgreich ist, zeitnah gefunden werden kann.

Die LIBERO football finance AG plant, den geprüften Jahresabschluss 2024 nach der Umsetzung der Kapitalerhöhung und dem Abschluss der Verhandlungen mit dem FC Barcelona voraussichtlich am 30. Juni 2024 zu veröffentlichen. Dies zeigt das Bestreben des Unternehmens, die finanziellen Angelegenheiten transparent zu gestalten und den Investoren zeitnah relevante Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilung verantwortlich ist, bietet einen Service für gesetzliche Meldepflichten, Corporate News und Finanznachrichten an. Die LIBERO football finance AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist an den regulierten Märkten in Frankfurt sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart notiert.

Insgesamt verdeutlicht die Mitteilung die Herausforderungen, mit denen die LIBERO football finance AG konfrontiert ist, sowie die Schritte, die unternommen werden, um die finanziellen Angelegenheiten des Unternehmens zu klären und den Jahresabschluss fristgerecht zu veröffentlichen.

Die LIBERO football finance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 0,290EUR auf Frankfurt (30. April 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.