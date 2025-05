029 Group SE: Analysten raten zum Verkauf – Zielpreis 15,80 Euro!

Die 029 Group SE hat am 30. April 2025 ein Update zu ihrer finanziellen Situation veröffentlicht, das von der NuWays AG erstellt wurde. Die Analysten empfehlen, die Aktien der 029 Group SE zu verkaufen, mit einem Zielpreis von 15,80 Euro innerhalb der nächsten 12 Monate. Diese Empfehlung folgt auf eine positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2024, in dem das Unternehmen einen Nettogewinn von 0,33 Millionen Euro erzielte, im Vergleich zu einem Verlust von 5,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Gewinn resultierte unter anderem aus dem erfolgreichen Verkauf einer Beteiligung an Emerald Stay, die einen Bruttoerlös von etwa 1,6 Millionen Euro generierte.

Die Hauptbeteiligung der 029 Group, Limestone Capital, die 87 % des Nettovermögens ausmacht, zeigt weiterhin Wachstum. Limestone plant die Eröffnung eines neuen Hotels auf Mallorca und hat eine ehemalige Nobu-Location in London erworben. Die Anzahl der Aethos-Hotels wird auf zehn steigen. Zudem hat Limestone eine Mehrheitsbeteiligung an LOISIUM Wine & Spa Hotels erworben und plant, in den nächsten zwölf Monaten vier neue Hotels in Italien und Frankreich zu eröffnen, unterstützt durch Investitionen von über 100 Millionen Euro.