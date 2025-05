Ad Pepper Media: M. Oschmann sichert sich 47,19 % der Stimmrechte!

Am 30. April 2025 veröffentlichte ad pepper media International N.V. eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf der Webseite der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde AFM zugänglich ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechten des Unternehmens, die durch eine Kapitalerhöhung am 28. April 2025 bedingt sind.

Die Mitteilung bezieht sich auf die Transaktionen, die von M. Oschmann, einer meldepflichtigen Person, durchgeführt wurden. Insgesamt wurden 11, 6 Millionen Aktien in verschiedenen Kategorien erworben, wobei sowohl direkte als auch indirekte Beteiligungen aufgeführt sind. Die direkten Anteile umfassen 9.486.402 Aktien, während die indirekten Anteile 1.641.786 Aktien und weitere kleinere Posten umfassen. Die physische Lieferung der Aktien wurde als Manner der Verfügung angegeben.