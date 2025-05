Stadlauer Malzfabrik AG: Jahresfinanzbericht 2025 jetzt online verfügbar!

Die Stadlauer Malzfabrik AG hat am 29. April 2025 die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts gemäß § 124 des Börsegesetzes (BörseG) bekannt gegeben. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der als Plattform für die Veröffentlichung von Finanzberichten dient. Der Bericht ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter der Adresse https://www.malzfabrik-ag.at/home.htm verfügbar.

Die Stadlauer Malzfabrik AG, mit Sitz in der Smolagasse 1 in Wien, Österreich, ist ein bedeutender Akteur in der Malzproduktion und beliefert verschiedene Branchen, insbesondere die Brau- und Lebensmittelindustrie. Der Jahresfinanzbericht bietet umfassende Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens, einschließlich der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie weiterer relevanter Kennzahlen.