InTiCa Systems: Umsatzrückgang und negative Ergebnisse – Was jetzt kommt? Die InTiCa Systems SE hat am 30. April 2025 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die eine deutliche Umsatzrückgang und ein negatives Betriebsergebnis zeigen. Der Konzernumsatz belief sich auf etwa 70,6 Millionen Euro, was …