Bericht zu Nachfolger-Suche für Musk falsch

Besser_Wisser_mag_keiner schrieb 27.04.25, 18:07

Das sehe ich genauso. Ein Taxi lediglich für zwei Personen ist totaler Quatsch und dann auch noch zu behaupten man würde 90% des Marktes erobern können. Also benutzen ab jetzt nur noch Geschäftsleute Taxen? Familien müssen die Öffis benutzen oder die Kinder fahren halt im zweiten Taxi hinterher. Ferner glaube ich, dass die verwendete Technik nur in den USA zugelassen wird. Merkt den eigentlich keiner von den absoluten Optimisten hier, dass das Blödsinn ist?! Irgendwie erinnert mich dieser rasante Kursanstieg an Super Micro Computer. Die schlechte Zahlen geliefert haben und der Kurs am nächsten Tag explodierte. Nur weil der CEO behauptet, dass der Umsatz mal eben um 90% steigen wird. Und wo steht SMC heute? Irgendwie mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit. Keiner traut mehr so richtig dieser Firma. Und früher oder später merken es auch die letzten hier, dass Tesla zum scheitern verurteilt ist. Die Behauptung, dass die Zahlen so schlecht sind nur weil Musk sich mehr um die Politik als um Tesla gekümmert hat ist doch lächerlich. Wie kann man in 100 Tagen den bitte ein Unternehmen so an die Wand fahren wenn vorher alles angeblich super war? Aber letztendlich wird die Zeit zeigen wohin der Weg Tesla führt. Aus meiner Sicht in die Bedeutungslosigkeit.