Aktien Asien/Pazifik Japan höher nach Zinsentscheid - Viele Börsen geschlossen Im asiatisch-pazifischen Raum haben am Donnerstag die Börsen in Japan und Australien zugelegt. In China, Hongkong, Korea und Indien waren die Börsen am 1. Mai geschlossen. Der 225 Werte umfassende Tokioter Leitindex Nikkei-Index stieg um 1,1 …