Verunsicherung der Kunden belastet McDonald's weiter

speedy78 schrieb 08.07.24, 20:35

Aha Nonsens ... sollte man wenigstens richtig schreiben können.

Ein Forum ist dazu da die unterschiedlichen Strategien zu besprechen, leider kommt von den entsprechenden Usern nichts, was diese zu McDonalds bewogen hat. Diese Mini-Dividende "Dividendenstrategie" zu nennen ist jedenfalls unpassend ... bei diesen Summen gibt es auch nicht viel zum reinvestieren. Gerade gegenüber Anfängern erweckt man hier einen falschen Eindruck, welche "gigantischen" Summen hier reinvestiert werden.

Mit McDonalds ist kein nennenswertes passives Einkommen zu generieren und das ist für gewöhnlich das Ziel aller die Wert auf Dividenden legen. Überhaupt möchte man die Erträge maximieren und nicht minimieren. Alleine der Kurs zum Tag x (z.B. Renteneintritt) entscheidet somit letztlich über Sinn oder Unsinn der Investition.

Bei einer "Dividendenstrategie" kann sich die Aktie jedoch bis dahin schon längst selbst ohne Kurssteigerung refinanziert haben - gerade bei solchen, die die Aktie bereits Jahrzehnte halten. Dann hängt es nicht vom Glück ab (Kurs zum Stichtag) ob die Jahrzehnte sinnvoll investiert waren oder nicht. Hat McDonalds zum Renteneintritt gerade eine 10-jährige schlechte Phase, ist für manchen womöglich die Lebenszeit um. Irgendwann endet alles, selbst Bezos sieht Amazon nicht auf Dauer bestehen.

Die Dividende von McDonalds stellt, solange diese so niedrig bleibt, jedenfalls eine sehr magere Zusatzrente und auch keine Risikominimierung dar.

Wenn du dich für Dividendenaktien interessierst, dann findest du im Thread von Timburg mehr als genug Anregungen - was ich hier schreibe, interessiert dich bei deinem herablassenden Ton sowieso nicht.

Zwischen den Extremen gibt es noch ein Mittelfeld mit ausgewogenem Verhältnis aus Dividende und Risiko.

Aber stellt es nicht so hin, als sei die Dividende bei McDonalds besonders erwähnswert - man kauft McDonalds nicht wegen der Dividende - das ist der springende Punkt. Die Dividende ist Beiwerk, mehr nicht - viel bewegen kann man damit nicht.