ZenaTech erweitert sein Drone-as-a-Service-(DaaS)-Angebot um bathymetrische Vermessungen für die Unterwasser-Geländekartierung für kommerzielle und staatliche Kunden

Vancouver, British Columbia, (1. Mai 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es sein DaaS-Angebot um bathymetrische Vermessungen ergänzt hat - eine spezielle Methode zur Kartierung von Unterwasserlandschaften mithilfe von Drohnen, die mit Sonar ausgestattet sind. Bei diesen Vermessungen werden wichtige Daten für kritische Unterwasser-Tiefen- und Konturdaten zur Unterstützung von Wartungs-, Bagger-, Umweltplanungs- und aquatische Entwicklungsarbeiten kommerzieller und staatlicher Kunden erfasst.

Über die kürzlich übernommene Firma Wallace Surveying stellt ZenaTech ab sofort bathymetrische DaaS-Vermessungen in Südflorida bereit. Das Team von Wallace unterhält sowohl Beziehungen zu Golfplatz- als auch Projekten im Intracoastal Waterway und verfügt über eine entsprechende Vermessungserfahrung. Hochauflösende Unterwasserkarten, die mithilfe von fortschrittlicher Sonartechnologie und ZenaDrone-Drohnen erstellt werden, unterstützen die Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen – unter anderem in Bezug auf ein verbessertes Wassermanagement und Strategien für die Gestaltung von Seen und Kanälen, um eine langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

„Das Wallace-Team verfügt über wichtige Kundenbeziehungen und Fachkenntnisse im Bereich der bathymetrischen Vermessung, die unser nationales DaaS-Drohnenangebot verbessern werden. Bathymetrische Vermessungen mit Drohnen bieten eine schnellere, sicherere und kostengünstigere Datenerfassung, insbesondere in schwer zugänglichen oder gefährlichen Umgebungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden mit bemannten Vermessungsschiffen benötigen Drohnen weniger Personal, verringern die Betriebsrisiken und können flache oder enge Gebiete mit größerer Präzision erreichen“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.

Laut Marktforschung durch DataIntelo belief sich der Wert des globalen Markts für die bathymetrische Sonarvermessung im Jahr 2023 auf geschätzte 1,2 Milliarden $ und soll bis 2032 2,1 Milliarden $ erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % pro Jahr entspricht. Darin eingeschlossen sind Sonarsysteme, die bei bathymetrischen Vermessungen verwendet werden, einschließlich solcher, die auf Drohnen eingesetzt werden.