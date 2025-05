DAVID YURMAN KÜNDIGT NEUES FLAGGSCHIFF IN MIAMIS DESIGNVIERTEL AN

NEW YORK, 1. Mai 2025 /PRNewswire/ -- David Yurman, Amerikas führende Luxusschmuckmarke, gibtdie Eröffnung seines neuesten Flaggschiffs in Miami bekannt. Das neue Flaggschiff der Marke befindet sich im Herzen des Design District, einem der lebendigsten und künstlerischsten Viertel des Landes, und dient als Designspielplatz für Künstler und Schmuckliebhaber.

„Wir sind begeistert, unser neues Flaggschiff in Miami im Zentrum der Kunstszene zu eröffnen", sagt Präsident Evan Yurman. „Als Marke, die von zwei Künstlern gegründet wurde, spiegelt dieser Raum unser Familienerbe und unsere gemeinsame Vision wider, schöne Dinge zu erschaffen, die uns inspirieren - egal ob es sich dabei um unsere Produkte, unser Ladenerlebnis oder unser Design handelt. In Zusammenarbeit mit Andrea Tognon und Bernadette Blanc waren wir der Meinung, dass es keinen besseren Ort für die Premiere dieses einmaligen Konzepts gibt, und zwar in einem Viertel, das von künstlerischem Eifer und kulturellem Erbe geprägt ist und viele unserer derzeitigen und zukünftigen Kunden anzieht."

„Wir begannen, das Projekt aus der Perspektive eines Schmuckstücks zu diskutieren, indem wir die Fassade aus einem gigantischen Steinvolumen herausschnitten und den gespaltenen Stein mit einer Metallfarbe verschmolzen, was zu einer unglaublichen monolithischen Vision und Präsenz auf der Straße führte", so Tognon. Die Fassade ist mit einem eindrucksvollen, extrudierten Logo verziert, eine Anspielung auf das amerikanische Erbe der Marke.

Im Inneren der Boutique finden die Gäste sorgfältig gefertigte Armaturen aus verschiedenen Steinoberflächen, die an kostbare Schmuckstücke erinnern. Eine gestufte Wand im Inneren besteht aus vertikal geschnittenen Granitstücken, die sich in einer Kurve bewegen und wie eine Kette dargestellt sind. Der ikonische Cable der Marke findet sich überall in den Räumlichkeiten wieder, wie z. B. im skulpturalen Handlauf am Eingang des Geschäfts und in der runden Vitrine unter der Treppe. Im zweiten Stock befindet sich ein privater Salon mit Blick auf den Design District, in dem die Herren-, Damen- und High Jewelry-Kollektionen der Marke zusammen mit einer außergewöhnlichen Sammlung von David Yurmans persönlichen Kunstwerken und privaten Objekten präsentiert werden.