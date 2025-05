Transformativer Ansatz für Immobilien von Nobu Hospitality

Mit 18 Nobu Residences auf vier Kontinenten verfolgt Nobu einen ehrgeizigen Weg der globalen Expansion. Seit der Ankündigung seines ersten Wohnprojekts im Jahr 2017 hat Nobu bemerkenswerte Meilensteine erreicht – und damit nicht nur die Kraft seiner globalen Identität unter Beweis gestellt, sondern auch seine Fähigkeit, lebendige Gemeinschaften zu schaffen, die bei anspruchsvollen Bewohnern, die mehr als nur einen Ort zum Wohnen suchen, Anklang finden.

Zu den bemerkenswerten Meilensteinen gehören die Rekordpreise für den Verkauf von Penthäusern in Abu Dhabi mit einem Preis von 37,5 Millionen Dollar und der schnelle Ausverkauf der Nobu Residences Toronto innerhalb von drei Monaten – zu einem Preis, der damals der höchste Durchschnittspreis der Stadt war. Diese und andere Errungenschaften machen Nobu zum Vorreiter einer neuen Ära des Luxuslebens.

Der weltweite Erfolg von Nobu Hospitality beruht auf der strategischen Zusammenarbeit mit regionalen Partnern von Weltrang, darunter visionäre Entwickler wie Aldar Properties, RCD Hotels, Salboy, SODIC, Viet Capital Real Estate, Asset World Corporation, Breevast, Madison Group, Enevoria Group und andere.

Nobu Residences sind so konzipiert, dass sie ein Wohngefühl wie in einem Luxushotel bieten. Sie bieten exklusiven Zugang zum charakteristischen Nobu-Restaurant, zum privaten Catering, zum Zimmerservice, zum Wellness-Programm und zu einem engagierten Erfahrungsteam – ein Lebensstil, der sich nahtlos in die Essenz moderner Immobilien einfügt. Der Ansatz von Nobu für Residenzen beruht darauf, ein Gefühl für einen Ort unter Gleichgesinnten zu kultivieren, indem Räume geschaffen werden, die den japanischen Minimalismus und den modernen Luxus der Marke widerspiegeln. In dieser sich wandelnden Landschaft spielt die Markentreue eine entscheidende Rolle für die Mietpreise und den Immobilienverkauf als Standort, und Nobu ist ein Pionier in diesem Wandel.