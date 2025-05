Microsoft schlägt Erwartungen im Cloudgeschäft - Aktie steigt kräftig

(neu: Kurs nach Handelsstart aktualisiert.)



REDMOND (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste schieben das Geschäft des Software-Konzerns Microsoft kräftig an. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 70,1 Milliarden US-Dollar. Das übertraf die Erwartungen von Analysten deutlich. Auch der Gewinn zog spürbar an. Finanzchefin Amy Hood stellte in einer Telefonkonferenz am Mittwochabend auch für das laufende Quartal ein kräftiges Wachstum der Cloudangebote in Aussicht. Anleger waren inmitten der Sorgen um die US-Zollpolitik erleichtert und ließen die Aktie kräftig steigen.

Mit dem Kurssprung von neun Prozent auf 430,62 Dollar setzte das Papier seine Erholung vom im April erreichten Tief fort. Tech-Aktien hatten arg unter den Zollplänen von US-Präsident Donald Trump gelitten, auch weil diese die Zinserwartungen in den USA zeitweise in die Höhe trieben. Tech-Aktien reagieren vergleichsweise sensibel auf Zinsen.