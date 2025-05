iwell präsentiert Energiemanagement-System der neuen Generation für Gewerbe und Industriekunden auf der Smarter E 2025 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - iwell, ein führender Anbieter modularer

Energiemanagement-Systeme, nutzt den Rückenwind einer erfolgreichen

Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen Euro für den nächsten großen

Schritt: Die Expansion auf dem europäischen Markt wird massiv beschleunigt - mit

Fokus auf Software, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz.



Zentrales Element der Wachstumsstrategie von iwell ist das innovative, selbst

entwickelte Energiemanagement-System (EMS), das auf der "The Smarter E Europe"

in München vorstellt wird. Die Plattform ermöglicht Unternehmen, ihre

Energieflüsse intelligent zu steuern, zu optimieren und gewinnbringend zu

vermarkten. Sowohl lokal als auch cloud-basiert, heute wie in der Zukunft.





EMS der neuen Generation: Intelligenz, Kontrolle und Zukunftssicherheit



iwell präsentiert ein überarbeitetes, modulares EMS ("The brains that keep your

business powered") - eine Kombination aus lokalem Energiemanagement,

Cloud-Intelligenz und nahtloser Integration mit Drittanbietern. Die Software

wird vollständig in der EU entwickelt, gehostet und betrieben.



Das EMS von iwell bietet Unternehmen:



- Modularen Aufbau : Lokales EMS, Cloud-Optimierung und Trading-API flexibel

kombinierbar

- Intelligente Steuerung : Echtzeit-Analyse und automatische Optimierung von

Energieflüssen (z. B. PV, EV, BESS)

- KI-gestützten Revenue Optimizer : Senkung der Energiekosten und Maximierung

des Ertrags

- Anbindung an Energiemärkte : Automatisierte Vermarktung durch externe

Preissignale via API

- Sicheres Systemdesign : Cyber Security nach ISO 27001,

Ende-zu-Ende-verschlüsselt und NIS2-ready

- Herstellerunabhängigkeit : Umfangreiche Asset Library für maximale

Kompatibilität

- Einfache Integration : Plug-and-Play-fähig, skalierbar von 230 kWh bis über

100 MWh



"Mit unserem EMS schaffen wir eine Plattform, die Unternehmen in die Lage

versetzt, ihre Energieflüsse intelligent zu steuern, zu monetarisieren und

abzusichern - jetzt und in Zukunft", so Manuel Schmidt weiter. "Unser Fokus

liegt auf maximaler Sicherheit, maximaler Integration und maximalem Nutzen -

ohne Kompromisse."



Sie unser EMS und unser Team kennen



Besuchen Sie uns an unserem Stand, der mit seinen 96 m² auch die wachsende

Präsenz von iwell auf dem europäischen Markt symbolisiert. Erfahren Sie mehr

über IT-Sicherheit, Marktpositionierung sowie die Zukunft der EMS-Lösungen - und

sprechen Sie persönlich mit unseren Experten: CEO Jan-Willem de Jong, Country

Director DACH Manuel Schmidt sowie David Dalderup, Director of Business

Development & Marketing.



Stand 270, Halle C1, The Smarter E Europe, München



Mit frischem Kapital in neue Märkte



Mit dem neuen Kapital investiert iwell gezielt in drei Schlüsselbereiche:



- Verdopplung der Entwicklungskapazitäten in den Bereichen Software, Daten und

KI - um neue Funktionalitäten schneller zur Marktreife zu bringen.

- Skalierung des Teams: In den letzten Monaten ist das Unternehmen von 40 auf

über 80 Mitarbeitende gewachsen - Tendenz steigend.

- Internationale Expansion, insbesondere im DACH-Raum und weiteren europäischen

Kernmärkten.



"Für Unternehmen in Deutschland bedeutet das: Sie profitieren schneller von

neuen EMS-Funktionen, automatisierten Prozessen und höherer IT-Sicherheit -

alles vollständig EU-basiert und zukunftssicher aufgestellt", erklärt Manuel

Schmidt, Country Director DACH bei iwell.



Über iwell



iwell entwickelt intelligente, modulare Energiemanagementsysteme für gewerbliche

und industrielle Anwendungen. Die Lösungen helfen Unternehmen dabei,

Energieflüsse in Echtzeit zu analysieren, zu optimieren und gewinnbringend

einzusetzen - für mehr Unabhängigkeit, niedrigere Kosten und harmonisierte

Energieflüsse.



