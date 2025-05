MiTAC Computing stellt auf dem OCP EMEA Summit 2025 die nächste Generation von OCP-Servern und Innovationen bei der offenen Firmware vor

Dublin (ots/PRNewswire) - Entdecken Sie den C2810Z5, C2820Z5, Whitestone 2 und

Live-Firmware-Demos, während OCP-Führungskräfte und Innovatoren zusammenkommen.



MiTAC Computing Technology, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken

und energieeffizienten Serverlösungen, ist stolz darauf, seine Teilnahme am OCP

EMEA Summit 2025 anzukündigen, der am 29. und 30. April im Convention Centre

Dublin stattfindet. An Stand Nr. B13 wird MiTAC seine neuesten Innovationen in

den Bereichen Serverdesign, nachhaltige Kühlung und

Open-Source-Firmware-Entwicklung vorstellen und damit die Zukunft der

Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützen.





